MAN bietet im Baubereich Fahrzeuge mit zwei, drei und vier Achsen in unterschiedlichsten Konfigurationen an. Für schwere Einsätze abseits der Straße empfiehlt sich natürlich ein mechanischer Allradantrieb. Wenn es hart zur Sache geht, können bei diesem für optimale Traktion sämtliche Differentiale gesperrt werden. In drei Stufen lassen sich die Längs- und die hintere sowie die vordere Quersperre zuschalten. Ein einfach zu bedienender Drück- und Drehregler sowie eine graphische Darstellung am Display geben dabei Aufschluss über die aktuelle Betriebseinstellung des Fahrzeugs. Bei Aktivierung der vorderen Quersperre ertönt zusätzlich ein lästiger Warnton, damit diese nicht versehentlich dauerhaft aktiv bleibt.