Im laufenden Jahr 2021 steht bei DB Schenker wieder alles auf Wachstum. Der integrierte Logistikdienstleister investiert zum Beispiel insgesamt 14,8 Millionen Euro in Neu- und Ausbauten seiner Geschäftsstellen in ganz Österreich. Erst kürzlich erfolgte der Spatenstich für den Vollausbau der DB Schenker Geschäftsstelle in Klagenfurt mit einem Investitionsvolumen von 5,2 Millionen Euro. Der Ausbau der Niederlassungen in Linz auf über 31.500 Quadratmeter um 7,2 Millionen Euro und Röthis, Vorarlberg, um 2,4 Millionen Euro, stehen bereits in den Startlöchern.

Im Salzkammergut setzte der Logistikexperte im September letzten Jahres den Startschuss für einen neuen Standort mit über 14.000 Quadratmeter in Ebensee. Der neue Terminal hat erst kürzlich den Betrieb aufgenommen. Des Weiteren laufen bereits auch detaillierte Planungen zum Bau eines neuen Logistikterminals in Tirol.

Im Cluster Südosteuropa konnte der international tätige Logistikdienstleister auch 2020 einige Projekte erfolgreich finalisieren. So bezog DB Schenker zum Beispiel ein neues Head Office in Sarajevo in Bosnien und Herzegowina, das um rund 1,3 Millionen Euro erbaut wurde. Die serbische Landesorganisation bezog in Belgrad ebenso eine neue Zentrale auf 5.300 Quadratmeter, mit einem Investitionsvolumen von knapp 1,4 Millionen Euro.

DB Schenker setzt seinen Wachstumskurs, wie schon zuletzt, auch 2021 konsequent fort. So stehen bereits eine Erweiterung des Standorts in Blucina, Tschechien, um rund 1,5 Millionen Euro auf dem Plan sowie der Ausbau des Logistikterminals in Székesfehérvár, Ungarn, in der Höhe von über 1 Million Euro. In Slowenien wird Ende 2021 eine neue Cross Docking Station in Ljubljana um 2,1 Millionen Euro fertiggestellt und in Rumänien werden in die Erweiterung des Terminals in Bukarest rund 980.000 Euro sowie in den Standort in Jucu über 1 Million Euro investiert. Und auch in Bulgarien stehen Investitionen in der Höhe von knapp 1,4 Millionen in Sofia und Burgas bereits in den Startlöchern. Insgesamt investiert DB Schenker 2021 rund 8 Millionen Euro in die Region Südosteuropa.