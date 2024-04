Als Joint Venture von Mitsubishi und dem Kühlaggregate-Spezialisten HEIFO ist MTTE nicht nur Generalimporteur der japanischen Mitsubishi-Kühlanlagen, sondern auch Service-Dienstleister für den gesamten europäischen Markt. Wachstumstreiber ist die konsequente Elektrifizierungs-Strategie des Unternehmens, um dem Markt zukunftsfähige Zero-Emission-Lösungen zu bieten – so zum Beispiel mit den neue vollelektrischen Kühlmaschinen TEK oder TEJ für die City-Logistik und den regionalen Verteilerverkehr. Neben der Führungsebene wird bei MTTE auch der technische Service sowie der Vertrieb kontinuierlich ausgebaut. Ziel ist es, in den einzelnen Regionen mit Service-Partnern, aber auch mit eigenem Personal noch näher an den Kunden zu sein. „Damit können wir die aktive Kundenbetreuung intensivieren, die Abläufe und den Service in der Zentrale optimieren und den Mobilservice in der Fläche weiter ausbauen“, erläutert der neue COO, Alexander Allgaier. Hierfür hat MTTE Anfang 2024 weitere Schlüsselpositionen mit neuem Personal besetzt.