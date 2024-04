Durch den Kauf des niederländischen Exklusiv-Vertriebspartners IMS Group B.V. – zukünftig SAF-HOLLAND Benelux – sichert sich SAF-HOLLAND den alleinigen Vertrieb der konzerneigenen Qualitätsmarken SAF und Holland im Erstausrüstungsbereich und im Aftermarket in Benelux. Mit der Akquisition erweitern die Marken für mechanische Lenksysteme Green Steering und SEM das Portfolio. Der Vertrieb dieser Marken erfolgt fortan europaweit über die Töchter- und Landesgesellschaften von SAF-HOLLAND. Tecma aus Italien wiederum hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von kundenspezifischen Achsen und Fahrwerksystemen in Kleinserien spezialisiert. In enger Zusammenarbeit mit Fahrzeugherstellern produziert das italienische Unternehmen seit rund 30 Jahren Sonderanfertigungen für Spezialfahrzeuge und Schwerlastanwendungen. Am Produktions- und Entwicklungsstandort Verona sind rund 60 Mitarbeiter tätig. „Mit der Übernahme der Tecma Srl bauen wir unser Produktportfolio bei Anwendungen für Spezialfahrzeuge aus“, so Alexander Geis und ergänzt: „Kundenspezifische Anfragen, etwa nach Achsen mit einer hohen Tragfähigkeit von 80 Tonnen oder mehr, können wir nun bedienen.“ Ziel sei es, die eigene Position in der Nutzfahrzeugindustrie als einer der führenden One-Stop-Shop-Anbieter für fahrwerksbezogene Anwendungen weiter auszubauen. Frank Lorenz-Dietz, CFO der SAF-HOLLAND SE ergänzt: „Die Übernahme von Tecma Srl ist Ausdruck unserer strikten Mergers & Acquisitions-Strategie. Wir sichern uns profitables Wachstum und können weitere Potenziale nutzen, insbesondere durch die globale SAF-HOLLAND Vertriebsorganisation und über den gemeinsamen Einkauf.“