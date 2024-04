Die außergewöhnliche Bearbeitungstiefe der neuen Verstoß- und Bußgeldauswertung von TachoEASY zeigt sich dem Unternehmer am Bildschirm in Gestalt zahlreicher Berichte. Ihnen zugrunde liegen jeweils andere Schwerpunktanalysen, die die Software vollautomatisiert ausführt. So gibt es beispielsweise den Bericht Jahresübersicht, der im Jahresvergleich die Anzahl der monatlichen Verstöße einzelner Fahrer und die daraus folgenden Bußgeldberechnungen darstellt. Klickt der Unternehmer dann auf den Bericht Grafische Darstellung, zeigt ihm die Software in einem Diagramm die kumulierte Bußgeldhöhe und den prozentualen Anteil der Verstöße pro Arbeitstag – bezeichnet als VA-Quotient. Der Bericht Fahrertätigkeiten visualisiert einzeln und in Summe neben den Arbeitstagen pro Fahrer, den Verstößen während dieser Arbeitstage und dem entsprechenden Bußgeld alle weiteren Fahreraktivitäten – also etwa Ruhezeiten, Arbeits- und Lenkzeiten. Ein weiterer Bericht schlüsselt Verstoßhinweise mit ihren Toleranzen auf. Dazu stellt er die Anzahl der Arbeitstage der Fahrer und ihre VA-Quotienten zusammen sowie die Anzahl der Verstöße je zehn Lenkstunden (VL10-Quotient). Außerdem dokumentiert er, welche Verstöße länger als 15 und 30 Minuten gedauert haben. Der Unternehmer kann hier also erkennen, welche Fahrer schwere und kostspielige Verstöße begehen.



Vom analytischen Tiefgang des neuen tacholog2-Auswertetools zeugen weitere Berichte. Sie listen beispielsweise die verschiedenen Verstoßarten (inklusive Toleranzen) und die entsprechenden Bußgelder auf, lassen die Nachlässigkeiten einzelner Fahrer erkennen, so dass Schulungsinhalte darauf ausgerichtet werden können oder erfassen minutengenau jene Lenkzeiten pro Fahrzeug und Monat, die ohne gesteckte Fahrerkarte gefahren wurde. Eine Gesamtübersicht führt schließlich alle wichtigen Resultate der neuen Verstoß- und Bußgeldanalyse von TachoEASY tabellarisch zusammen.