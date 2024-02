Der Commercio Pro ist die nächste Generation des Commercio VX1 und wurde speziell für Nutzfahrzeuge auf dem europäischen Markt entwickelt. Er verbessert neben der Tragfähigkeit und Haltbarkeit auch den Fahrkomfort und die Sicherheit. Die drei wesentlichen Vorzüge des Commercio Pro liegen klar auf der Hand: Verstärkte Schultern sorgen für Stabilität und gutes Fahrverhalten auch bei hohen Geschwindigkeiten, z.B. auf Autobahnen. Breite Längsrillen und eine hohe Anzahl an tiefen Lamellen verbessern das Nassbremsverhalten und verkürzen den Bremsweg. Der reduzierte Rollwiderstand senkt den Treibstoffverbrauch und verlängert die Lebensdauer. Überzeugend am Commercio Pro ist seine äußere Reifenkontur mit breiterer Lauffläche, die die Verschleißfestigkeit und das Handling verbessert. Weniger Lamellen in den Profilblöcken erhöhen die Blocksteifigkeit und größere Schulterblöcke fördern die Stabilität beim Abbiegen. Zudem wurde die gesamte Bodenaufstandsfläche vergrößert, was effektiv nicht nur das Handling und die Gesamtgriffigkeit, sondern obendrein die Haltbarkeit des Reifens verbessert. Die optimierte Wulststruktur des Commercio Pro erhöht ferner die Steifigkeit des Reifens, reduziert die Wärmeentwicklung und trägt zu einer besseren Haltbarkeit bei. Die gleichmäßige Druckverteilung auf der Lauffläche fördert zudem eine gleichmäßige Abnutzung des Profils und verbessert in der Folge die Haltbarkeit. „Der Commercio Pro entspricht in allen Belangen den vielfältigen Anforderungen im schweren Verteiler- und Flotteneinsatz mit häufigem Beschleunigen, Bremsen, Rangieren und Kurvenfahrten auf den unterschiedlichen Fahrbahnoberflächen in Europa,“ so Stephan Cimbal, Director Marketing Sailun Europe.