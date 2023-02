Georgi Transporte ist auf Luftfracht spezialisiert, für die das Transportunternehmen spezielle Rollbettauflieger einsetzt. Der tausendste Kunde von PPFS verbindet über sein europäisches Netzwerk alle wichtigen Frachtflughäfen und garantiert schnellste Lieferzeiten. Das Unternehmen mit Sitz am Frankfurter Flughafen begann 1953 mit zwei Lkw und verfügt heute über eine Flotte von 400 Fahrzeugen mit einem fast 50-prozentigen Anteil an DAF-Fahrzeugen. Dazu kommen nochmal rund 450 Sattelauflieger. Georgi Transporte beschäftigt 950 Mitarbeiter, die in 9 Niederlassungen in ganz Europa arbeiten.