Auf der Automechanika im September werden Neuheiten für Elektro- und Hybridfahrzeuge gezeigt. Meyle stellt eine gesamte Produktlinie im Bereich Fahrwerk & Lenkung klimaneutral her, dazu wird es eine Jubiläumskampagne für das Marken-Flaggschiff geben. 2002 hat Meyle die HD-Produktlinie ins Leben gerufen, um nicht ausgereifte Original-Ersatzteile technisch zu verbessern und sie durch eigene Ingenieure zuverlässiger, langlebiger und nachhaltiger zu machen. Darauf gab MEYLE als Erster am Markt eine vierjährige Garantie und tut dies bis heute. Kunden und Werkstätten profitieren seither von einem stetig wachsenden HD-Portfolio. Die technisch verbesserten Ersatzteile halten länger und sparen den Werkstätten Zeit und den Endkunden Geld. Zurzeit hat Meyle mehr als 1.650 Ersatzteile in HD-Qualität im Programm und jedes Jahr kommen neue hinzu.