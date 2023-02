Der neue Conti EcoRegional HS3+ übernimmt das bewährte Profildesign seines Vorgängers. Auch in der neuen Reifengeneration reduzieren Taschenlamellen die ungleichmäßige Abnutzung und verbessern die Wasserverdrängung für eine bessere Leistung bei Nässe. Die Lamellen verlaufen in voller Tiefe bei 50 Prozent der Rippenbreite. Spezielle Rillengeometrien sorgen für gleichmäßige Kraftübertragung und sorgen für eine längere Reifenlebensdauer. Ein erheblicher Teil der Rollwiderstandsreduzierung resultiert dabei aus einer modifizierten, neuen Laufstreifenmischung.



Der neue Conti EcoRegional HD3+ ist äußerlich ebenfalls nicht von seinem Vorgänger zu unterscheiden. Der bewährte Aufbau mit geringen Zwischenräumen und einer hohen Anzahl an Griffkanten an der Lauffläche sorgen für eine geringe Verformung, einen niedrigen Rollwiderstand und eine hohe Laufleistung. Spezielle 3D-Lamellen verstärken die Stabilität und die Langlebigkeit der Lauffläche. Ein erheblicher Teil der Rollwiderstandsreduzierung resultiert unter anderem aus dem bei der Antriebsachse neu eingeführten, verbesserten Herstellungsverfahren. Eine modifizierte Karkassenkonstruktion erhöht den Rollwiderstand, ohne die Laufleistung zu beeinträchtigen.