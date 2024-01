Petronas Lubricants International hat einen neuen Heavy-Duty-Partner: die österreichische Fahrzeugbedarf Kotz & Co. KG (FZB). FZB kann damit sein Produktportfolio erweitern und Petronas gewinnt neue Vertriebsmöglichkeiten – wovon sich beide Seiten Synergieeffekte für weiteres Wachstum versprechen.

"Wir freuen uns sehr, mit der FZB einen so immens erfahrenen und vertriebsstarken Partner in Österreich gewonnen zu haben. Mit unseren hochqualitativen Schmierstoffen bereichern wir das Sortiment der FZB und profitieren im Gegenzug von geballter Vertriebspower auf dem österreichischen Markt. Unsere Partnerschaft ist damit für beide Seiten die passende Symbiose für den Auf- und Ausbau erfolgreicher Geschäfte" sagt Nils Schöner, Head of Markets Germany & Austria bei Petronas Lubricants International.

FZB ist Mitglied der BPW-Gruppe Bergische Achsen, einem weltweit tätigen Zulieferer der Nutzfahrzeugindustrie sowie Mobilitätsdienstleister der Transport- und Logistikindustrie. Im Lauf der fast 60-jährigen Geschichte hat sich das Unternehmen ein flächendeckendes Filialnetzwerk im ganzen Land aufgebaut. Heute ist FZB an sieben Standorten in der Alpenrepublik und mit vier Standorten in Bosnien und Herzegowina vertreten, um den Kunden bestmögliche Ersatzteilverfügbarkeit zu gewährleisten.

Petronas erweitert durch die Kooperation bessere Vertriebsmöglichkeiten für die Produkte der Urania Green-Reihe für den Nutzfahrzeugbereich, für die auf den Agrarsektor spezialisierten Schmierstoffe der Arbor-Serie und für die passenden Getriebeöle und Kühlflüssigkeiten seiner Marke Tutela.