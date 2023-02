Neben dem Pkw-Ganzjahresreifen BluEarth-4S AW21 bietet Yokohama ein entsprechendes Pendant für Lieferwagen an: den BluEarth-Van All Season RY61. Der Wegfall von Umrüstkosten und Ausfallzeiten ist schließlich gerade in diesem wirtschaftlich sensiblen Segment ein starkes Argument. 23 Größen sind im Handel erhältlich. So können die unterschiedlichsten Transporter-Modelle, Achslasten und Fahrzeuggenerationen abgedeckt werden. Das Spektrum reicht dabei von 195/70R15C 104/102T bis 225/55R17C 104/102H. Der Reifen wurde von Yokohama so konzipiert, dass er wirtschaftliche Vorteile optimal mit ganzjährig überzeugenden Fahreigenschaften in Einklang bringt. Natürlich trägt das Produkt das Schneeflocken-Symbol (3PMSF) auf der Seitenwand und erfüllt somit alle gesetzlichen Anforderungen, die auch an einen reinen Winterreifen gestellt würden.