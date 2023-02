Ein Premiumprodukt erfordere auch immer eine Premiumleistung im Servicebereich. Die Lakner Spedition + Logistik GmbH & Co. KG setzt neben der Bereifung ihrer Fahrzeuge auf weitere Leistungen des Reifenherstellers. Der Kilometervertrag inklusive des Reifendruckkontrollsystems "Tirematics" (PPK Vertrag) decke die Bedürfnisse des Logistikunternehmens laut Jochen Abt ab und stelle zugleich eine Entlastung im täglichen Arbeitsalltag dar.

Der Bridgestone-Kilometervertrag ist Bestandteil des "total tyre care"-Konzepts und beinhaltet ein Paket an Dienstleistungen und Produkten für Flottenkunden mit hohem Fokus auf die Reduzierung der totalen, operativen Kosten. "Um ein effizientes Fuhrparkmanagement zu gewährleisten, bieten wir verschiedene innovative Lösungen an, um einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität zu gehen", betont Christoph Frost. Herausforderungen bezüglich Lagerhaltung und Altreifenmanagement sowie Kapazitätsprobleme von Werkstätten liegen nicht mehr in der Verantwortung des Vertragspartners.