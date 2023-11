So viel steht fest: Alle Lkw werden nachhaltig in der neuen Waschstraße gewaschen. Handelt es sich um einen Vertreter der Green Line des renommierten deutschen Herstellers WashTec. Und die Nutzfahrzeugwaschstraße ist auch mit dem Gütesiegel "Nachhaltige Autowäsche" zertifiziert. So wird nachhaltige, die Umwelt schonende Waschchemie verwendet und eine Wasseraufbereitungsanlage noch dazu im energiesparenden Kaltwasserbetrieb sorgt für einen ressourcenschonenden Waschanlagenbetrieb.