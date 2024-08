Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen in naher Zukunft, die Stellantis zu bewältigen hat?

Wir sind im Hinblick auf emissionsfreie Mobilität in einer umfassenden Transformationsphase. Die Herausforderung ist, für alle Bereiche passende, saubere, sichere und leistbare Fahrzeuge anzubieten. In einigen Segmenten bieten wir das heute schon an, in anderen Segmenten haben wir in Kürze passende Fahrzeuge in Österreich am Markt, zum Beispiel mit dem Citroën ë-C3 zum Listenpreis unter € 25.000,- abzüglich Förderungen. Die Entwicklung wird in den nächsten Jahren noch viel weiter gehen und das Angebot an emissionsfreien Fahrzeugen in Kürze allumfassend sein.