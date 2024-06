Kundinnen und Kunden können aus zwei Längen wählen:



L1-Variante: knapp fünf Meter lang, Ladevolumen von 5,9 m3

lang, Ladevolumen von 5,9 m3 L2-Variante: circa 5,36 Meter lang, Ladevolumen von 6,7 m3. Bei 3.366 mm Radstand entsteht eine 2.913 mm lange Ladefläche.

Zudem ist der eDELIVER 7 auch in der hohen und langen L2H2-Variante erhältlich. In dieser Modellversion betragen die Maße des Laderaums 2.913 x 1.800 x 1.693 mm. Die sich im 180-Grad-Winkel öffnenden Türen am Heck und eine große Schiebetür auf der Beifahrerseite ermöglichen laut Maxus eine optimale Nutzung des Laderaums und effizientes Lademanagement. Eine weitere Schiebetür auf der linken Fahrzeugseite wird optional angeboten. Ebenso erhältlich ist eine elektrische Trittstufe.

Die Nutzlast beträgt bis zu 1.200 kg (In Abhängigkeit von Fahrzeuglänge und Batteriekapazität), die maximale Anhängelast (gebr.) liegt bei 1.500 Kilogramm.