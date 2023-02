Dank der offenen Schnittstellen von Kögel Telematics erhalten auch Betreiber gemischter Trailer-Fuhrparks problemlos alle Telematik-Daten ihrer Flotte auf einen Blick – und das ganz unabhängig vom jeweils bevorzugten Telematik-Portal. „Allein standardisierte und offene Schnittstellen und Kompatibilität zu Systemen von Drittanbietern gewährleisten ein effizientes Flottenmanagement“, sagt Dodoni.

Kögel Telematics ist ein speziell auf Kögel Auflieger abgestimmtes System und bietet Echtzeitzugriff auf Trailer-EBS-, Ortungs-, Kühlungs-, Reifen- und Anhänger-Daten. Alle erfassten Daten lassen sich dank der Connectivity-Datenbank nicht nur im übersichtlichen Kögel Telematics-Webportal und anderen Flottenmanagementsystemen abbilden, sondern auch in bestehende Prozesse und in die unterschiedlichsten Softwaresysteme in Echtzeit importieren. Über das Kögel Telematics-Webportal und alle anderen gängigen Systeme lassen sich diese Daten nach Bedarf auswerten. Zudem ist es möglich, im Kögel Telematics-Webportal Alarme zu setzen, die die Spedition, die Werkstatt oder die Fuhrparkleitung, je nach Wunsch, per SMS oder E-Mail über definierte Abweichungen der eingestellten Parameter informieren – sei es eine Abweichung des Fahrzeugs von der Route (Geofencing) oder beispielsweise eine Abweichung von der Solltemperatur.