Die Reifenlinie Conti Hybrid für den Regionalverkehr bekommt mit dem Plus in der Produktbezeichnung nicht nur äußerlich ein Update. Geeignet auf kurvigen, hügeligen Straßen und angepasst an Langstrecken sollen die Reifen für eine hohe Laufleistung und einen minimalen Kraftstoffverbrauch sorgen – Kilometer für Kilometer, über Land und auf der Autobahn. Nachdem Continental in den vergangenen Monaten bereits den Conti Hybrid HS3+ für die Lenkachse als Nachfolger für den Conti Hybrid HS3 eingeführt hat, folgt nun die Markteinführung des Conti Hybrid HT3+.