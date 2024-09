Continental hat die Einführung des Conti Urban HA 5 angekündigt. Dieser Reifen ist speziell für den Stadtverkehr entwickelt worden. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung beschreibt, sind städtische Verkehrsbetriebe mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert, darunter wechselnde Straßenverhältnisse, häufige Stopps, hohes Verkehrsaufkommen und der zunehmende Einsatz von Elektrobussen.

Continental verweist auf den steigenden Elektrifizierungsgrad städtischer Busflotten in Europa: demzufolge waren im Jahr 2023 etwa 18 Prozent der in der EU neu zugelassenen Stadtbusse elektrisch. Mit dem Conti Urban HA 5 möchte Continental die speziellen Anforderungen erfüllen, die Elektrobusse aufgrund ihres höheren Drehmoments und Gewichts im Vergleich zu herkömmlichen dieselbetriebenen Bussen an Reifen stellen. Versprochen werden eine robuste Konstruktion und innovative Materialien, die den erhöhten Belastungen standhalten sollen.