Seit einem guten Jahr gibt es von Recom den High-Performance Reifen T-3003. Bisher in der Dimension 385/65 R 22.5. Aufgrund der positiven Resonanz der Anwender bietet Kraiburg Austria ab sofort eine weitere Dimension: 385/55 R 22.5. Der Recom T-3003 beein­druckt optisch mit speziellen, integrierten Abfahrindikatoren. Diese haben Stu­denten der Fachhochschule Potsdam im Rahmen eines Design-Wettbewerbs entwickelt. Kraiburg Austria hat sie in Serie gebracht. Neben der einzig­artigen Optik wartet der Reifen mit einer hohen Laufleistung und einer guten Widerstandsfähigkeit bei Querbeanspruchungen auf. Er hat eine massive, geschlossene Schultergeometrie und bleibt damit sehr stabil in der Spur. Seine Profiltiefe von 13 Millimetern gewährleistet eine gute Eigenkühlung. So hält er auch Temperaturen in heißeren Regionen problemlos stand. „Der Recom T-3003 ist ein robuster Ganzjahresreifen. Er zeigt eine Performance wie ein Neu­reifen und das zum vernünftigen Preis“, sagt Christoph Priewasser, Produktmanager Kraiburg Austria. „Damit ist er ein sicherer Partner für Sattelauflieger und Anhängerach­sen im Nah- und Fernverkehr.“