Das „Global Real Estate Sustainability Benchmark Rating“ (GRESB) möchte weltweit systematisches Reporting, objektive Bewertung und Peer-Benchmarking des ESG-Managements und der Leistung von Infrastruktur-Assets ermöglichen. Jährlich melden Teilnehmende ihre Daten zwischen 1. April und 1. Juli, die dann einem Validierungsprozess unterzogen werden.

Die Bewertung erfolgt in den Bereichen Management und Performance, wobei in beiden Punkten erzielt werden müssen. Das Ergebnis sind qualitativ hochwertige Daten, die Investoren und Teilnehmende in ihren Veranlagungs- und Entscheidungsprozessen nutzen können. Eine Teilnahme am GRESB-Rating bietet Vorteile, insbesondere die Selbstevaluierung der eigenen ESG-Performance, die für Investoren immer wichtiger wird.