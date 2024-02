Die angekündigte probeweise Dosierung des Verkehrs an vier Samstagen im Februar und März auf der Tiroler Achenseestraße (B 181) in Achenkirch ist für das Transitforum Austria-Tirol nur ein "erster Schritt". Es benötige eine "Reihe weiterer Maßnahmen" zur Lösung der grenzüberschreitenden Verkehrsproblematik, forderte Obmann Fritz Gurgiser. Für Unmut würden etwa die "zahlreichen Ausnahmeregelungen für den Schwerverkehr" sorgen.

Zudem würden nach wie vor für Kleinlaster und "überlaute Motorräder" Beschränkungen fehlen. Auch die "mautfrei beworbene" An- und Abreise in und aus dem Zillertal und der "Tourismusverkehr in und aus dem Achental" führe zu "Frust" unter der Anrainerschaft. Es gehe einmal mehr um eine Abwägung "verschiedenster Interessen", meinte Gurgiser, der die "Freiheit der privaten und betrieblichen Anrainerschaft" ins Treffen führte.

Indes lobte er die Zusammenarbeit der Bezirkshauptmannschaft Schwaz mit den bayerischen Verwaltungsbehörden. So wurde es möglich, dass "erstmals bei der Abfahrt von der A8 in Holzkirchen auf die Dosierung verwiesen" werde und "für die Fahrt ins Zillertal die A8, A23 und A12 Inntalautobahn dringend empfohlen" werde. Der Transitforum-Obmann bedauerte jedoch, dass dies "in Bezug auf die Lkw-Blockabfertigung in Kufstein nicht" gelinge, "da lassen die bayerischen Behörden lieber 30 Kilometer Lkw-Stau bis zum Inntaldreieck auf der A93 auch noch nach vier Jahren zu". Dies sei "unverständlich", zeigte sich Gurgiser verärgert.

Das Land Tirol hatte mitgeteilt, dass am 10. und 17. Februar sowie am 23. und 30. März in der Achenkircher Ausiedlung in Fahrtrichtung Süden eine Verkehrsdosierampel errichtet werde. Bis zu 16.500 Fahrzeuge täglich würden die Straße an den verkehrsintensiven Wochenenden passieren. Grund dafür sei auch der "(Maut-)Ausweichverkehr". Flankierend gelten die bereits etablierten Abfahrverbote an der Jenbacher Straße (L 7), der Zillertalstraße (B 169), der Tiroler Straße (B 171) sowie der Brucker Straße (L 294).

