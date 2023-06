Polen hat die östliche EU-Außengrenze zu Weißrussland für Lkw aus dem Nachbarland und Russland auf unbegrenzte Zeit gesperrt. Das von der Regierung in Warschau zum 1. Juni verhängte Verbot trat in der Nacht auf Donnerstag in Kraft. Es gilt für Lkw, Zugmaschinen und Gespanne mit Anhängern oder Aufliegern, die in einem der beiden Länder zugelassen sind.

Das polnische Innenministerium hatte die Einschränkungen für den Güterverkehr Anfang der Woche angekündigt. Zuvor hatte das Oberste Gericht in Weißrussland die Verurteilung eines Vertreters der polnischen Minderheit, Andrzej Poczobut, bestätigt. Der 50-jährige Journalist war im Februar wegen "Anstachelung zum Hass" und "Aufruf zu Handlungen zum Schaden von Belarus" zu acht Jahren Lagerhaft verurteilt worden.

Unmittelbar danach hatte ein Streit mit Grenzsperren zwischen beiden Ländern begonnen. Polen schloss Mitte Februar den Grenzübergang Bobrowniki. Im Gegenzug erschwerte Belarus den Grenzverkehr für polnische Lkw. Ende Februar schloss Polen auch den Grenzübergang Kukuryki-Koroszczyn für Lkw aus Weißrussland. Bisher war es jedoch möglich, dass Sattelzüge aus Weißrussland mit einer polnischen Zugmaschine die Grenze überquerten.

(APA/red.)