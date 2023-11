Der italienische Mautsystem-Betreiber Telepass, der seit Jahren in Österreich über die GO-Box das Lkw-Mautsystem betreibt, expandiert nach Slowenien und Kroatien. Damit wächst die Zahl der Länder, in denen Telepass präsent ist, auf 16, teilte der gehörende Telepass-Konzern bei der Logistik-Messe TransLogistica Poland in Warschau mit.

Damit baut Telepass seine führende Position auf dem europäischen Markt für Lkw-Mautdienste weiter aus. Das vom italienischen Autobahnbetreiber "Autostrade per l'Italia" (ASPI) kontrollierte Unternehmen war 2020 nach Polen und Ungarn expandiert und ist seit 2019 in Deutschland und den skandinavischen Ländern aktiv.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Derzeit ist Telepass mit einem Marktanteil von 35 Prozent und zehn Millionen Mautboxen europäischer Marktführer im Bereich Mautsysteme. Insgesamt betreibt das Unternehmen ein Netz von 101.000 Kilometern, das laut Telepass dazu beigetragen hat, die Mobilität auf dem europäischen Autobahnnetz zu vereinfachen.

(APA/red.)