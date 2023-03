Das Klimaministerium fördert emissionsfreie Nutzfahrzeuge in zwei Ausschreibungen mit insgesamt 85 Millionen Euro. Bis 2025 stehen für das Förderprogramm 365 Millionen Euro zur Verfügung.

Das Förderprogramm „Emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur“ unterstützt Unternehmen bei der Flottenumstellung auf nicht-fossil betriebene Nutzfahrzeuge sowie beim Aufbau der für diese Nutzfahrzeuge notwendigen Lade- bzw. Betankungsinfrastruktur.



Im ersten Call werden Fahrzeuge der Klasse N1, also Transporter bis 3,5 Tonnen gefördert und im zweiten Call schwere Lkw bis 12 Tonnen der Klasse N2, der Klasse N3 über 12 Tonnen, sowie Sattelzugmaschinen.



Beide Calls starten diese Woche und Anträge können bis 10. Mai online gestellt werden.

Um die ambitionierte Zielsetzung der Europäischen Kommission der Klimaneutralität bis 2050 erreichen zu können, ist es laut Klimaministerium wichtig, frühzeitig mit der Umstellung des Güterverkehrs zu beginnen.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Derzeit ist der Straßengüterverkehr weitgehend von fossilen Treibstoffen abhängig. Bis 2040, also in spätestens 18 Jahren, soll Österreich laut dem Versprechen der türkis-grünen Bundesregierung klimaneutral sein, also keine neuen Treibhausgase mehr ausstoßen. Auf ein Klimaschutzgesetz, dass den Pfad bis dahin vorgeben soll, können sich die Regierungsparteien ÖVP und Grüne aber seit mehr als zwei Jahren nicht einigen.

(APA/red.)