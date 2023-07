Das neue Gesetz schreibt auch einheitliche Zahlungsmöglichkeiten sowie Preis- und Leistungsangaben an Lade- und Tankstellen vor. So muss der Preis an E-Auto-Ladestationen in Kilowattstunden angegeben und Kartenzahlung angeboten werden.

Die Europäische Kommission hatte den Ausbau der alternativen Ladeinfrastruktur für Autos und Schiffe im Juli vergangenen Jahres als Teil des neuen Klimapakets vorgeschlagen. Die Ausbauziele sollen dazu beitragen, dass in der EU bis 2030 mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als 1990. Der Rat der Mitgliedstaaten muss dem Gesetz noch formell zustimmen.

(APA/red.)