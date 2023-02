ZF Commercial Vehicle Solutions wird zum größten, global aufgestellten Nutzfahrzeug-Lieferanten und nimmt eine führende Position in den zentralen Technologiefeldern Elektromobilität, Digitalisierung sowie autonomes und vernetztes Fahren ein.



„Mit der neuen Division CVS positioniert sich ZF als nun weltweit größter Komponenten- und Systemlieferant für die Nutzfahrzeugbranche. Dank unserer technologisch breiten Aufstellung und weltweiten Marktpräsenz können wir unseren Kunden zentrale Lösungen aus einer Hand bieten, die sie für die Transformation Ihres Produktportfolios benötigen. Und aufgrund unserer regionalen Struktur bieten wir signifikante Vorteile und Kundennähe für Lkw-, Bus- und Trailer-Hersteller sowie Flottenbetreiber, wo immer sie sich weltweit befinden“, sagt Wilhelm Rehm, ZF-Vorstandsmitglied und verantwortlich für die neue Division. „Im Einklang mit der Unternehmensstrategie der, Next Generation Mobility‘ wird CVS die globale Wachstumsstrategie von ZF beschleunigen.“



Der Geschäftsbereich Commercial Vehicle Solutions von ZF wird von rund 25.000 Mitarbeitern unterstützt, die an 61 Standorten in 28 Ländern vertreten sind