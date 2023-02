Der Wirtschaftsingenieur Dr. Holger Klein (52) kam 2014 als langjährig international tätiger Industrieexperte der Unternehmensberatung McKinsey zu ZF. Er leitete von 2015 an die Integration des übernommenen US-Konzerns TRW Automotive, die er früher als geplant erfolgreich abschloss. Anfang 2017 wurde Dr. Klein Leiter der Division Pkw-Fahrwerktechnik und richtete das dortige Produktprogramm entlang der ZF-Strategie „Next Generation Mobility“ neu aus. Seit Herbst 2018 ist er Mitglied des ZF-Vorstands und leitet von Schanghai aus die Regionen Asien-Pazifik und Indien. Darüber hinaus führt er die Geschäfte der Divisionen Pkw- Fahrwerktechnik und Aftermarket und ist verantwortlich für die weltweite Produktion von ZF. Unter seiner Leitung gelang es in Asien, traditionelle und neue Automobilkunden für Produkte der strategischen Zukunftsfelder von ZF zu gewinnen und das Unternehmen stärker als Systemanbieter zu etablieren. Um dies zu ermöglichen und von den schnellen technischen Entwicklungen zu profitieren, wurden insbesondere in China neue Entwicklungszentren und Produktionswerke installiert.