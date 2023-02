Die demografische Entwicklung hat ebenfalls negative Folgen für die Logistikbranche. Neben der Tatsache, dass sich junge Menschen immer häufiger für vermeintlich attraktivere Berufe entscheiden, stellt auch die Pensionierungswelle der Lkw-Fahrer eine Bedrohung dar. Laut Experten fehlen jährlich zwischen 45.000 und 60.000 Lkw-Fahrer in Deutschland. In Österreich wird von einem Mangel von 8.000 Fahrern gesprochen, wobei man davon ausgeht, dass in den kommenden zehn Jahren 20 Prozent der aktiven Berufskraftfahrer in Pension gehen werden. Auch in anderen Ländern ist die Lage gravierend: So gibt es in Großbritannien schätzungsweise 100.000 Fahrer zu wenig, wobei der Brexit die Situation ersichtlich beschleunigt hat. Der Fahrermangel stellt in ganz Europa ein Problem dar und führt zu einer großen Menge unbesetzter Arbeitsplätze. Betroffen sind nicht nur diese Berufe, sondern auch Arbeitsplätze in der Industrie. Dies wiederum kann zu gravierenden Folgen, wie einem Versorgungskollaps in der europäischen Wirtschaft, führen.