Mit 1. Juli tritt die Sommerregelung des Wochenendfahrverbots für Schwertransporte (über 7,5 t) in Ungarn in Kraft. Damit fängt das Fahrverbot samstags bereits um 15:00 Uhr an und endet sonntags um 22:00 Uhr.



Die Fahrverbote für alle Lastkraftwagen und Lkw-Kombinationen über 7,5 Tonnen im nationalen und internationalen Verkehr gelten am Wochenende im Juli wie folgt:

9. Juli 2022 (Samstag) 15:00 Uhr bis 10. Juli 2022 (Sonntag) 22:00 Uhr

16. Juli 2022 (Samstag) 15:00 Uhr bis 17. Juli 2022 (Sonntag) 22:00 Uhr

23. Juli 2022 (Samstag) 15:00 Uhr bis 24. Juli 2022 (Sonntag) 22:00 Uhr

30. Juli 2022 (Samstag) 15:00 Uhr bis 31. Juli 2022 (Sonntag) 22:00 Uhr





Am ersten Juli-Wochenende (2.-3. Juli 2022) wurde das Fahrverbot wegen Hitzealarm aufgehoben, teilte die WKO unter Berufung auf die zuständigen Stellen mit.

