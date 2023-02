Die Begrünung der bayerischen Staatsregierung: Die Lkw-Blockabfertigungsmaßnahmen auf der österreichischen A 12/Kufstein führen regelmäßig zu erheblichen Rückstaus auf deutscher Seite und damit zu Behinderungen durch den Ausweichverkehr auf dem untergeordneten bayerischen Straßennetz. Daher wird die Abfahrt auf Ausweichrouten abseits der bayerischen Autobahnen an Tagen der Lkw-Blockabfertigungen in Tirol untersagt. Seit Montag, dem 25. Juli, verbietet die Bayerische Staatsregierung Lkw über 7,5 Tonnen hzG, die in Richtung österreichische Grenze fahren, an allen von einer österreichischen Blockabfertigung betroffenen Tagen, die Abfahrt von den bayerischen Autobahnen.



Es weisen Schilder entlang der Autobahnen A8 und A93 die Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer darauf hin, dass für Lkw ab 7,5 Tonnen ein Ausweichen auf die Landstraßen und damit das Umgehen des Staus auf der Autobahn bei Blockabfertigung nicht mehr erlaubt ist, meldet der ASIÖ. Die Straßenverkehrsbehörden sperren an diesen Tagen die relevanten Straßen in den Landkreisen Miesbach, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land teilweise bereits ab den Autobahnanschlussstellen für den grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr. Betroffen ist das nachgeordnete Straßennetz ab den Autobahnausfahrten. Die Sperrungen für grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr über 7,5 Tonnen erfolgen an Tagen mit Blockabfertigung im Umfeld folgender Autobahnanschlussstellen sowie auf Abschnitten folgender nachgeordneter Straßen:



Landkreis Miesbach



AS Holzkirchen, AS Weyarn, AS Irschenberg



B307, B318, B472



ST2010, ST2073, ST2077

MB20, MB1

Landkreis Rosenheim



AS Rosenheim-Ost, AS Bad Aibling, AS Reischenhart, AS Frasdorf, AS Rohrdorf, AS Achenmühle

ST2363, ST2089, ST2010, ST2093, ST2359



RO5

Landkreis Traunstein



AS Übersee, AS Grabenstätt, AS Bergen, AS Siegsdorf-West, AS Traunstein/Siegsdorf

B305, B307

St 2364, St 2098



Landkreis Berchtesgadener Land