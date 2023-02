Wirft man einen Blick auf die Belegung in den Krankenhäusern, dann ist keinerlei Anlass zur größeren Besorgnis erkennbar. Stand 10. Februar 2022 sind laut AGES in ganz Österreich 189 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. So tragisch dies für jeden der Betroffenen sein mag – eine Gefährdung für das Gesundheitssystem lässt sich dadurch beim besten Willen nicht konstruieren. Natürlich schlägt die Zahl der Neuinfektionen erst mit ein bis zwei Wochen Verzögerung auf die Situation in den Krankenhäusern durch – allerdings ist die Inzidenz bereits seit zwei Wochen auf dem aktuell hohen Niveau und kann daher als stabil bezeichnet werden.