Wegen der aktuellen Rekordpreise für Erdgas drosselt der norwegische Konzern Yara vorübergehend die Produktion in seinen Werken im italienischen Ferrara und in Le Havre in Frankreich. Beide Anlagen zusammen haben eine Jahreskapazität von einer Million Tonnen Ammoniak und 0,9 Millionen Tonnen Harnstoff, teilte der Hersteller mit Sitz im norwegischen Oslo mit. Einschließlich der Optimierung und Wartung anderer Produktionsanlagen werde die europäische Ammoniak- und Harnstoffproduktion von Yara voraussichtlich nur noch zu etwa 45 Prozent ausgelastet sein.



Die Harnstofflösung AdBlue ist für den Betrieb von modernen Euro-6-Lkw unerlässlich. Der deutsche Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL) befürchtet nun durch Preissteigerungen von bis zu 170 Prozent eine zusätzliche Steigerung der Transporkosten und damit eine weitere, erhebliche Belastung der Lieferketten. Näheres dazu lesen Sie in der deutschen VerkehrsRundschau.