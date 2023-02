Die Markteinführung des vollelektrischen Volta Zero soll schnell erfolgen. Deshalb verwenden die Fahrzeugentwickler bei Volta Trucks hochmoderne Instrumente, um Konsistenz und Kommunikation über mehrere gleichzeitig durchgeführte Testaktivitäten hinweg sicherzustellen. Informationen und Verbesserungen aus den verschiedenen Testteams und Standorten werden sofort erfasst, zentral zusammengeführt und in Echtzeit an die anderen Testumgebungen weitergegeben, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen.

Ian Collins, Chief Product Officer von Volta Trucks, bestätigte den erfolgreichen Abschluss der Kaltwetter-Tests und erklärte: „Der Abschluss unseres Wintertestprogramms ist ein weiterer wesentlicher Meilenstein auf unserem Weg zum Produktionsstart des Volta Zero. Dass die Kunden in unseren Startmärkten London und Paris solche Bedingungen vorfinden werden, ist unwahrscheinlich. Wir müssen das Fahrzeug jedoch bis zum Äußersten treiben, um zu gewährleisten, dass wir schon bei den ersten produzierten Kundenfahrzeugen ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit liefern.“