Die Firma Hochstaffl aus Kundl in Tirol, zuvor fast ein halbes Jahrhundert lang als Partner von Kögel bekannt, hat im März 2022 den Vertrieb für den polnischen Trailer-Produzenten Wielton in Österreich übernommen. Hochstaffl fungiert dabei auch als Generalimporteur und Servicepartner. Die Vertriebssteuerung erfolgt seitens der Wielton GmbH in Deutschland durch deren Geschäftsführer Holger Kauer. Händlerbetreuer und Aftersales-Manager in Österreich ist Dirk Grossmann. Die Fertigung der Trailer ist im Stammwerk in Wieluń, Polen, angesiedelt. Für die Auslieferung ist auch eine Direktzustellung in Österreich möglich. „Bei uns sind alle Standardprodukte noch in diesem Jahr lieferbar“, sagte Holger Kauer auf der IAA Transportation im September. Dort präsentierte Wielton auch seine neueste Innovation: ein Container-Chassis mit automatischer Container-Verriegelung. Das spart Zeit beim Be- und Entladen und bringt auch ein höheres Maß an Sicherheit, weil der Fahrer nicht mehr Aus- und Einsteigen muss.