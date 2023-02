Einerseits begeht der Lkw auf Tour sein "Zehnjähriges", andererseits wird auch im Rahmen von "100 Jahre Niederösterreich" gespielt. Die Premiere steigt am 4. Mai in St. Pölten. Gezeigt wird "Des is afoch so" von Peter Pausz. Fünf der geplanten 31 Auftritte gehen in Wien über die Bühne. Initiatoren des Lastkrafttheaters sind Max Mayerhofer und David Czifer.



Obmann Markus Fischer (NÖ Güterbeförderungsgewerbe) freut laut einer Aussendung der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), "dass wir den Stellenwert der Transportwirtschaft bereits zehn Jahre lang im Rahmen des kulturellen Auftrags des Lastkrafttheaters positionieren können". Obmann Rudolf Bsteh (NÖ Spedition und Logistik) wies darauf hin, dass "speziell für den doppelten Anlass" ein Stück "eigens mit viel Niederösterreich-Bezug von Peter Pausz geschrieben" worden sei.



Die Komödie handelt von Sagengestalten, die ihr Tal vor der Verbauung retten wollen, unter ihnen Minnesänger Blondel, der Rattenfänger von Korneuburg oder das Wasser-Mandl. Damit liegen dem Humor des Stückes auch ernstere Themen zugrunde wie etwa die niederösterreichische Identität, der Umgang mit dem Begriff Heimat sowie der Erhalt des Natur- und Kulturerbes. (apa/red)

Weitere Infos und Spielplan unter www.lastkrafttheater.com