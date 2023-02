Mag. Elmar Riepl, Bereichsmanager Logistik, Direktkunden- & Filiallogistik, dm:

„dm will seine Kund*innen nicht nur sensibilisieren, wie sie als Verbraucher*innen ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren können, sondern auch als Wirtschaftsgemeinschaft im ökologischen Sinn zukunftsfähig sein. Dazu achten wir im Sortiment, bei der Wahl von Betriebsmitteln und Ausstattung in unseren Prozessen auf Nachhaltigkeit. Als Serviceleistung für unsere Kund*innen ist der Online-Handel ein Teil davon und das Projekt ‚Grüne Verpackung‘ für uns daher eine großartige Initiative, die wir gerne mitgestalten.“

Mag. Lukas Wiesmüller, Leiter Nachhaltigkeit, Spar Österreich:

„Interspar führt das größte Angebot an Mehrwegflaschen unter den Supermärkten. Nun gehen wir einen Schritt weiter und testen Mehrwegverpackungen für den Versand von Flaschen. Ein Teil der Bestellungen auf weinwelt.at wird in faltbaren Mehrwegboxen mit gepolsterten Innenfächern verschickt. Für den Rückversand werden Beutel mitgeliefert, wo die gefalteten Boxen platzsparend verstaut und über die Post retourniert werden können. Mit dem Test sammeln wir wichtige Erfahrungen für Mehrweg-Logistiklösungen für alle unsere Interspar-Onlineshops.“

Mag. Günther Junkowitsch, Leitung Logistik und Personal, Intersport Austria:

„Als einer der größten Sportfachhändler Österreichs bietet Intersport mit seinen stationären Shops und dem Onlineshop alles, was das Sportlerherz begehrt. Auf Intersport.at kaufen die Kund*innen zwar online, aber dennoch regional bei dem Intersport Händler ihres Vertrauens. Das war ein großer Schritt hinsichtlich Nachhaltigkeit. Ein weiterer essenzieller Puzzlestein ist das gesamte Projekt ‚Grüne Verpackung‘, dank dem wir es nun schaffen, die benötigten Verpackungen sehr einfach und unkompliziert wiederzuverwenden. Wir freuen uns sehr, als einer der ersten Händler bei diesem Schritt dabei sein zu können, das ist die Zukunft und wir als Unternehmer*innen sind hier alle gefordert.“

Mag. Erik Hofstädter, Geschäftsführer, Tchibo Österreich:

„Unser Ziel bei Tchibo ist, 100 Prozent unserer Verpackungen bis 2025 umweltfreundlich zu gestalten. Seit Jahren arbeiten wir intensiv daran, unsere bestehenden Verpackungslösungen zu optimieren und setzen priorisiert auf Reduktion und Mehrweglösungen. Best Practises sind die frühzeitige Umstellung auf Mehrwegtragetaschen sowie die Anlieferung unserer Produkte in die Tchibo Filialen und den Lebensmittelhandel in Mehrweg-Transportverpackungen. Auch im weiter zunehmenden Onlinehandel ist uns wichtig, die Entwicklung in Richtung wiederverwendbare Verpackungen voranzutreiben. Das können wir als Partner des Pilots ‚Grüne Verpackung‘ und haben Mitte Februar bereits erste Bestellungen in der Mehrwegversandtasche an unsere Kund*innen verschickt.“

Andrea Heumann, Geschäftsführerin, Thalia Österreich:

„In Zeiten von Onlineshops, Pandemie und immer größerem Versandaufkommen müssen Lösungen des Verpackungsproblems gefunden werden. Thalia versucht das auf mehreren Ebenen: Unser Angebot an E-Books, digitalen Hörbüchern, oder auch unsere tolino B-Ware (gebrauchte, aufbereitete eReader) schont Ressourcen in der Produktion, aber auch bei Verpackung und Transport. Unser Abholservice in den Buchhandlungen oder an den neuen, 24h geöffneten Abholstationen reduziert die Anzahl der Versandaktionen. Mit der ‚Grünen Verpackung‘ sollen die verbleibenden Sendungen nachhaltig, recyclebar und umweltfreundlich abgewickelt werden.“