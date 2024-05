Den Großteil der benötigten Energie für Gebäude und Elektrofahrzeuge liefert eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von bis zu 354 kWp. „Mit dem Solarstrom betreiben wir Zustellfahrzeuge im Bereich Home Delivery“, erklärt Balint Varga, Landesleiter Ungarn bei Gebrüder Weiss. „Mit den Elektrotransportern liefern wir online bestellte Möbel, Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte an Endkunden in Budapest und anderen Großstädten. Dadurch reduzieren wir den CO2-Ausstoß um rund 12,5 Tonnen pro Monat.“ Gebrüder Weiss ist seit 1989 in Ungarn präsent und bietet heute an sechs Standorten – neben Budapest sind das Győr, Zalaegerszeg, Pécs, Szeged und Polgár – mit 450 Mitarbeitern Full-Service-Logistik an – von Landtransporten über Luft- und Seefracht bis hin zur Lagerlogistik. Ein weiterer Ausbau ist für 2026 in Győr geplant. Dort soll eine komplett neue Logistikanlage entstehen.