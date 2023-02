Der „DAF CF Electric“ wurde bekanntlich als Antwort auf die Herausforderungen bezüglich Luftreinheit und CO 2 -Emissionen entwickelt. Das Fahrzeug schafft 500 Kilometer am Tag, was es den Schnell-Ladebatterien verdankt, die einfach zu handhaben sind. Für die Mittelstrecke im Logistikverkehr ist dieser Trcuk ideal, so Waberer in einer Aussendung.



Man habe sich entschieden den Weg des "going green‘ einzuschlagen, sagt Barna Erdélyi, Mitglied der Waberer-Geschäftsführung, und der weitere Ausbau der Lkw-Flotte würde diesem Pfad folgen. Man sei in Ungarn das erste Unternehmen, das solche Fahrzeuge auf die Straße bringt, man habe das vorab mit Kunden und Lieferanten ausführlich besprochen. Das DAF-Fahrzeug sei in Ungarn und im CEE-Raum der erste solche serienmäßig hergestellte Truck, der nun in Betrieb genommen würde, so Erdélyi weiter. Man strebe in diesem Bereich dauerhafte und nachhaltige Lösungen an.