"Wir haben ein fantastisches Jahr hinter uns, wenn man bedenkt, in welch unsicheren und schwierigen Zeiten wir leben. Trotz Lieferengpässen und Produktionsschwierigkeiten ist es uns gelungen, unser Produktionsvolumen erheblich zu steigern und die Lkw an unsere Kund:innen zu übergeben, damit diese ihre geschäftliche Entwicklung verbessern können. Dies verdanken wir unserer engen Zusammenarbeit mit unseren Lieferant:innen sowie der harten Arbeit in unserer eigenen Organisation und bei unseren Händler:innen sowie Marktpartner:innen", sagt Roger Alm, Präsident Volvo Trucks.

In Europa hat Volvo Trucks einen Marktanteil von 18,2 % und damit den höchsten aller Zeiten. Das Unternehmen ist in mehreren europäischen Ländern Marktführer. Auch in Nordamerika und Australien konnte der Lkw-Hersteller seine Marktanteile auf 10,8% bzw. 17,0% steigern. In Brasilien steigerte Volvo Trucks seinen Marktanteil auf 24,6 % und wurde damit zum ersten Mal in der Geschichte Marktführer.