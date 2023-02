Volvo Trucks hat im September dieses Jahres mit der Serienproduktion von schweren Elektro-Lkw begonnen. Die Verfügbarkeit von Elektro-Lkw für den Überland- und Regionalverkehr ist ein wichtiger Meilenstein für die Dekarbonisierung des Straßenverkehrs.



„Weltweit haben wir jetzt sechs Elektro-Lkw-Modelle bestellbereit und in Serienproduktion, um die steigende Nachfrage nach CO 2 -reduzierenden Gütertransporten abzudecken. Dies ist ein ermutigender Schritt nach vorne, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern“, kommentiert Jessica Sandström, Senior Vice President of Product Management bei Volvo Trucks.



Die Elektroversionen der schweren Lkw Volvo FH, Volvo FM und Volvo FMX sollen eine entscheidende Rolle bei der Erreichung des globalen Ziels von Volvo Trucks spielen, dass im Jahr 2030 50 Prozent aller neu verkauften Lkw batterie- oder brennstoffzellenelektrisch sein werden. Diese elektrischen Schwerfahrzeuge können mit einem Gesamtzuggewicht von 44 Tonnen betrieben werden. Die drei genannten Modelle machen etwa zwei Drittel des Umsatzes des Unternehmens aus.



Bei Amazon werden die Elektro-Lkw die Diesel-Pendants ersetzen und eine Schlüsselrolle bei den Elektrifizierungsinitiativen in der Transportkette spielen. „Wir sind bei Amazon bestrebt, unsere gesamte Lieferflotte zu dekarbonisieren. Dabei ist vor allem die Umstellung auf emissionsfreien Transport auf der mittleren Meile eine Herausforderung“, so Andreas Marschner, Vice President Transportation Services Europe bei Amazon.



Daten zum Volvo FH Electric



– Batteriekapazität: 540 kWh

– Ausgangsleistung: 490 kW Dauerleistung

– Die Reichweite beträgt bis zu 300 km, aber der Volvo FH Electric kann an einem normalen Arbeitstag bis zu 500 km zurücklegen, wenn er zum Beispiel in der Mittagspause nachgeladen wird.