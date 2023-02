Carrier Transicold gehört zur Carrier Global Corporation, einem weltweit führenden Anbieter von Gebäude- und Kühlkettenlösungen, die auf Sicherheit und Nachhaltigkeit ausgelegt sind. Bereits vor Abschluss der Zuliefervereinbarung arbeitete Carrier Transicold eng mit dem Entwicklungsteam von Volta Trucks zusammen, um das vollelektrische Iceland-Kühlsystem, das keinen eigenen Motor benötigt, sowie die PowerBox-Technologie in den neuen Volta Zero zu integrieren. Das System wurde speziell für Kunden entwickelt, die ein nachhaltiges, temperaturgeführtes Lieferfahrzeug für den Stadtverkehr benötigen.



Iceland eCool ist ein Unterbausystem mit hoher Kapazität. Es funktioniert in Verbindung mit der PowerBox, die wie ein elektronischer Nebenantrieb wirkt. Die PowerBox nimmt die Energie aus dem Antriebsstrang des Volta Zero auf und wandelt sie in den für den Betrieb der Iceland-Einheit benötigten 400-V-Wechselstrom bei 50 Hz um. Das System von Carrier Transicold erreicht bei der Umwandlung von Energie aus dem elektrischen Antriebsstrang zum Betrieb des Kühlsystems einen Wirkungsgrad von mehr als 95 %. Die Iceland-Einheit ist geräuscharm und bleibt deutlich unter dem PIEK-Niveau.



Ein straßentauglicher Prototyp des Volta Zero mit dem Iceland-System wird vom 24. bis 26. Mai 2022 auf der Nutzfahrzeugmesse im National Exhibition Centre in Birmingham (Großbritannien) zu sehen sein.