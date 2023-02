Volta Trucks, Hersteller und Dienstleister für vollelektrische Nutzfahrzeuge, hat nach dem erfolgreichen Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 230 Millionen Euro die Einführung seines Volta Zero in Spanien angekündigt. Im Rahmen seiner europäischen Roadshow wird Volta Trucks am 5. und 6. April in Madrid sein und den Volta Zero auf dem weltberühmten Circuito del Jarma vorstellen, der zwischen 1968 und 1981 Austragungsort des spanischen Grand Prix war.

Heutige Lkw mit Dieselmotoren sind zu 72 % für die Treibhausgasemissionen im Straßenverkehr verantwortlich. Als Reaktion darauf und mit dem Ziel, die Logistik auf der letzten Meile zu dekarbonisieren, hat das schwedische Start-up-Unternehmen den weltweit ersten speziell für den innerstädtischen Verteilerverkehr gebauten, vollelektrischen 16-Tonnen-Lkw Volta Zero in Spanien auf den Markt gebracht, der die Umweltauswirkungen des Güterverkehrs in den Stadtzentren verringern soll, wo die Luftqualität am schlechtesten ist.

Nach Produktionsbeginn in diesem Jahr werden die Fahrzeuge im Jahr 2023 in Madrid unterwegs sein, einer Stadt, die 2021 die EU-Luftqualitätsnorm überschritten hat. Volta Trucks plant die Produktion von 5.000 Fahrzeugen in ganz Europa im Jahr 2023, die auf 14.000 im Jahr 2024 und 27.000 im Jahr 2025 steigen soll. Das 16-Tonnen-Nutzfahrzeug ist die erste von vier Varianten, die zwischen 7,5 und 18 Tonnen liegen.