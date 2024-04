Die Post Wertlogistik liefert Dienstleistungen für die gesamte Cash Logistik . Der Mercedes-Benz Sprinter ist verlässlicher Partner für die heiklen Werttransporte und erfüllt die hohen Qualitätsansprüche der erfahrenen Wertlogistik-Spezialist:innen. Die Fahrzeuge werden zu diesem Zweck extra umgebaut und sind entsprechend lange im Einsatz. Ein weiterer Grund für Wahl des Sprinters, dessen Vorzüge besonders in der Robustheit und Langlebigkeit liegen. Die Fahrer:innen profitieren im täglichen Einsatz vom beispielhaften Komfort, der bequemen Sitz-Ergonomie und der umfangreichen Sicherheitsausstattung. Im Jahr absolviert ein Mercedes-Benz Sprinter im durchschnittlichen Einsatz der Post Wertlogistik eine Kilometerleistung von 37.000 km. Die Post Wertlogistik hat bereits zwei E-Fahrzeuge im Einsatz und testet sie für die Eignung als Werttransporter im täglichen Betrieb. „Verlässlichkeit, Sicherheit, Effizienz stehen bei Mercedes-Benz ebenso im Fokus wie bei der Österreichischen Post, für die wir als Mercedes-Benz Österreich ein starker Mobilitätspartner sind. Sowohl mit elektrifizierten Fahrzeugen als auch mit Verbrenner-Varianten. Bei der Produktfamilie rund um den Mercedes-Benz Sprinter stehen die Kundenbedürfnisse an vorderster Stelle: Neben der ergonomischen Gestaltung des Fahrerplatzes beeindruckt die Variantenvielfalt für fast jeden Einsatzzweck. Allein aus den möglichen Aufbauten, Fahrgestellen, Antriebskonzepten, Tonnagen und Ausstattungsdetails lassen sich mehr als 1.000 verschiedene Ausführungen des Sprinter zusammenstellen”, so Michael Jopp, Managing Director Sales & Marketing Van bei Mercedes-Benz Österreich.

„Auch in der Post Wertlogistik arbeiten wir an der Reduktion unserer Emissionen und der Transformation zu grünen Werttransporten. Bis es emissionsfreie Antriebe auch für sehr lange Touren gibt, setzen wir auf moderne, effiziente Fahrzeuge, welche uns schon heute dabei helfen, den Emissionsausstoß deutlich zu reduzieren“, sagt Thomas Kadlcik, Leitung Fuhrpark und Facility Management, Post Wertlogistik GmbH.