Für den Sommer ist Nowotny durchaus optimistisch, da das Virus eine gewisse Saisonalität gezeigt hat. Sprich: so wie auch andere Atemwegserkrankungen tritt eine Häufung der Erkrankungen vor allem im Spätherbst und Winter auf.



Auch für den Herbst ist der Virologe nicht unbedingt pessimistisch: Zwei Drittel der Menschen seien bereits vollständig geimpft, zusätzlich hätten viele dann auch die Erkrankung mit dem Omikron-Virus durchgemacht und so eine natürliche Immunität aufgebaut. Trotzdem rät der Experte zur Impfung, wenn schon nicht jetzt, dann zumindest gegen Ende des Sommers. Auch wenn die Impfung nicht vor Ansteckung und Übertragung schütze, also keine sterile Immunität aufbaut, so hätte sich doch ein sehr guter Schutz vor einem schweren Verlauf und Long-Covid bestätigt. Und das sei schließlich wesentlich.



Nowotny schätzt, dass dieser Schutz auch für neue Virus-Varianten zu einem gewissen Grad bestehen bleibt und macht Hoffnung, dass wir in Sachen Corona nach der aktuellen Welle vielleicht wirklich das Schlimmste überstanden haben könnten. Mit saisonalen Impfungen, vor allem für die vulnerablen Gruppen, könnte dem Coronavirus der Schreckenszahn gezogen werden. Wahrscheinlich werde es mittelfristig auf saisonale Erkrankungswellen hinauslaufen, die man mit Präventiv-Maßnahmen wie der Impfung gut in den Griff bekommen kann.



Nowotny bewertet die Lage damit doch deutlich anders als der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der bereits jetzt wieder die nächste dramatische Welle für den Herbst vorausgesagt hatte. Nowotny räumt aber ein, dass er das nicht mit Sicherheit wisse. Nachsatz: „Lauterbach auch nicht.“ Neben der Hoffnung bleibt damit die Erkenntnis: Prognosen sind immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.