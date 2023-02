In der AWG-Novelle Kreislaufwirtschaftspaket (§ 15 Abs. 9 bzw. § 69 Abs. 10) wurde festgelegt, dass Abfalltransporte mit mehr als 10 Tonnen bei einer Transportstrecke auf der Straße von über 300 km in Österreich ab 1. Jänner 2023 verpflichtend per Bahn zu transportieren sind. Ebenfalls zulässig ist ein Transport durch andere Verkehrsmittel mit gleichwertigem oder geringerem Schadstoff- oder Treibhausgaspotential, also wenn der Antrieb beispielsweise mittels Elektromotor und Batterie oder Brennstoffzelle erfolgt. Somit wäre also auch ein Abfalltransport auf der Langstrecke mittels E-Lkw zulässig. Ab Jänner 2024 beträgt die Strecke, ab der ein Abfalltransport per Bahn oder vergleichbarem Verkehrsmittel verpflichtend ist nur noch 200 Kilometer. Per Jänner 2026 sinkt die Streckengrenze auf 100 Kilometer ab.