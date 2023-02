"Für Fahrzeuge mit höchstem Energiebedarf gibt es keine Alternative zur AGM-Technologie", meint Entwickler Thorsten Werle. Und die Varta ProMotive AGM war die Erste ihrer Art für den Einsatz in Nutzfahrzeugen. AGM steht für Absorbent Glass Mat. Das qualitativ hochwertige Glasvlies saugt die Batteriesäure wie ein Schwamm auf. Dies verhindert einen Kapazitätsverlust durch Säureschichtung und erhöht damit die Zyklenfestigkeit. Die Varta ProMotive AGM ist die erste Batterie, die nicht nur die positiven Gitter mit der patentierten PowerFrame-Gittertechnologie ausgestattet hat, sondern auch die negativen. Darum bietet sie eine ausgezeichnete Startleistung, selbst bei niedrigen Ladungen.

Der starke Gitterrahmen garantiert eine hohe Stabilität. Er ist haltbarer und korrosionsfester als andere Gitterbauweisen und sorgt damit für einen besseren Stromfluss.Die Stabilität des Rahmens und das robuste Gehäuse samt spezieller Befestigungen tragen auch zur Vibrationsfestigkeit der Batterie bei. Diesbezüglich haben sich die Anforderungen in den letzten Jahren erhöht. Das hängt damit zusammen, dass AdBlue-Tanks und größere Kraftstofftanks dafür gesorgt haben, dass die Batterien vom vorderen Ende des Rahmens zur Hinterachse der Zugmaschine gewandert sind, insbesondere bei Lkw der Normen Euro 5 und Euro 6. Dort sind sie wesentlich stärkeren Vibrationen ausgesetzt. Diese Vibrationen müssen sie aushalten, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.

Die Varta AGM-Technologie wird auch in vollelektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen eine sehr wichtige Rolle spielen. Hier versorgen die Batterien das Niederspannungssystem und sichern die ordnungsgemäße Funktion von Beleuchtung, Bremsen, Lenkung sowie Komfort- und Sicherheitssystemen in der Kabine, auch dann, wenn das Hochspannungssystem ausfällt. Das Hauptaugenmerk der Fahrzeughersteller und Flottenbetreiber ist es, die maximale Betriebsstrecke aus der elektronischen Antriebseinheit herauszuholen. Das heißt, dass die Energie für die Komfortfunktionen wie "Hoteling" und die Standklimaanlage über die Varta AGM-Technologie bereitgestellt wird. Die Produktion der Varta ProMotive AGM basiert auf 20 Jahren Erfahrung in der Herstellung fortschrittlicher AGM-Batterien.

Clarios hat bereits mehr als 70 Millionen dieser Batterien hergestellt. Dank eines wirksamen Umweltschutzmanagements werden sie mit bis zu 20 Prozent geringeren Treibhausgasemissionen im Vergleich zu anderen Batterien produziert. Thorsten Werle fasst dies so zusammen: "Mit diesen Funktionen überzeugt die Varta ProMotive AGM Nutzfahrzeughersteller, die ihren Kunden die neuesten technischen Entwicklungen bieten und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck ihrer Lieferketten verringern wollen."