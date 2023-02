UTA Edenred bietet Kunden gemeinsam mit Gasum, einem führenden Anbieter im skandinavischen Gassektor, Zugang zu 17 Gasum-Stationen in Schweden und 39 Stationen in Finnland. Alle Stationen bieten sowohl LNG (Liquefied Natural Gas) als auch CNG (Compressed Natural Gas) an. Mit Finnland erweitert UTA den Zugang zum LNG- und CNG-Netz hinzu. Durch die Zusammenarbeit mit Gasum umfasst das Erdgasnetz aktuell rund 250 LNG-Stationen in zwölf europäischen Ländern sowie über 1.400 CNG-Stationen in 21 Ländern.