Mit der UTA-Karte, die auf Wunsch von Verbundgruppen auch als Co-Brand-Karte aufgelegt werden kann, erhalten die Anschlusshäuser Zugang zu über 70.000 Akzeptanzstellen in 40 europäischen Ländern. Dort können sie bargeldlos tanken und weitere Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Das UTA-Netzwerk umfasst sowohl Premium- als auch Discount-Marken, wo die Unternehmen ihre Fahrzeuge besonders günstig betanken können, und lässt Kunden von weiteren attraktiven Konditionen profitieren. Darüber hinaus können sie auch weitere Leistungen wie UTA Edenreds Mautservices oder das Ladeangebot für Elektrofahrzeuge in Anspruch nehmen, das derzeit von UTA Edenred neu aufgestellt wird.



„Das Leistungsportfolio von UTA Edenred ist optimal auf den Tank- und Mautbedarf mittelständischer Unternehmen ausgelegt“, sagt Dr. Marc Zgaga, Vorstandsvorsitzender der ServiCon. „Mit den Produkten und Services, Informationen und Berechnungsgrundlagen von UTA Edenred sowie den kompetenten Ansprechpartnern erhalten KMU zu attraktiven Konditionen maßgeschneiderte Mobilitätslösungen aus einer Hand, die ihnen ihre tägliche Arbeit deutlich erleichtern. Besonders freut uns, dass UTA Edenreds umfassendes Verständnis für den kooperierenden Mittelstand nicht nur ein hervorragendes Angebot für unsere Mitglieder bietet, sondern auch eine echte partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermöglicht.“



Auch Ernst Panse, Bereichsleiter Mitgliederservice bei der ServiCon ist von den Vorteilen der Zusammenarbeit überzeugt: „Die bei der ServiCon organisierten Einkaufs- und Verbundgruppen können ihren Anschlusshäusern jetzt nicht nur umfassende Mobilitätsleistungen zu attraktiven Konditionen bieten, sondern vereinfachen ihnen dank UTA Edenreds zentralen Sammelrechnungen und übersichtlicher Verwaltung auch die Buchhaltung. Das ist vor allem für kleinere Unternehmen ohne großen Verwaltungsapparat ein unschlagbarer Vorteil, da sie sich so stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.“