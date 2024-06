Für die Lagermax Gruppe sei diese Auszeichnung Anerkennung und Ansporn zugleich, um weiterhin maßgeschneiderte Transport- und Logistikdienstleistungen für Kunden und Partner zu erbringen. So betonte Vorstand Alexander Friesz bei der Preisverleihung: „Unser Erfolgsrezept ist es, dass wir unser Angebot diversifiziert haben und für Kunden eine ganze Palette an Dienstleistungen zur Verfügung stellen - und ich glaube, dass wir das in über 100 Jahren in unserer Firma ganz gut realisieren konnten." Ein hoher Exportanteil sei für Lagermax von elementarer Bedeutung, aber ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ginge das nicht.

Laut eigenen Angaben verzeichnete die Lagermax Group 2023 eine Exportquote von 70 Prozent und steigerte ihren Umsatz im vergangenen Jahr um 80 Millionen Euro auf einen Gesamtumsatz von 730 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt international 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.