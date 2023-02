Seit 2020 gibt es wieder mehr Motorfahrzeuge wie Sattelzugmaschinen und LKW mit Aufbau sowie spezielle Branchenfahrzeuge in der Mietflotte von TIP. Wie in der Aufliegersparte bleibt TIP auch im Bereich motorisierte Fahrzeuge herstellerunabhängig. Besonders im Fokus stehen Sattelzugmaschinen und LKW mit effizienten Motoren und alternativen Antrieben wie beispielsweise Elektrofahrzeuge. „Die Dekarbonisierung ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Als einer der führenden Partner der Transport- und Logistikindustrie sehen wir uns in der Verantwortung, alternative Antriebe und effizientere Motoren zu unterstützen und einen Beitrag zu einer grüneren Logistik zu leisten“, sagt Oliver Bange, Geschäftsführer der Zentralregion bei TIP.



Bezüglich der Nutzfahrzeugmiete verfolgt TIP zwei Ansätze im Flottenmanagement, um die Unternehmen wettbewerbsfähig/er bleiben oder werden lassen. Zum einen werden vorhandene Ressourcen verantwortlungsvoller genutzt und zum anderen wird in neue Technologien investiert. Mit viel Erfahrung und Know-how zeigt der Nutzfahrzeugprofi auf der Messe die entscheidenden Faktoren und Maßnahmen auf, wie Transportunternehmen auch in Zukunft profitabel arbeiten werden.